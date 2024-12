Donnapop.it - Grande Fratello, Tommaso l’ha combinata grossa e ora rischia la squalifica: ma non impara mai?

Leggi su Donnapop.it

L’edizione di quest’anno delè stata segnata da numerosi incidenti, e uno dei protagonisti a finire sotto accusa è stato ancora una voltaFranchi. Il concorrente, già noto per aver infranto più volte le regole del reality show di Canale 5, si è ritrovato al centro di una nuova polemica.Non è la prima volta chefinisce nel mirino del pubblico per comportamenti poco rispettosi delle regole: proprio per questo, molti utenti del web hanno chiesto a gran voce che vengano presi seri provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Ma cosa ha combinato questa volta l’idraulico senese?e le regole che non sa rispettare: ricordate cosa ha fatto in passato?Franchi, fin dalle prime settimane del, è stato uno dei concorrenti più discussi.