Iltempo.it - Gli auguri di buon anno di Fontana: 2024 difficile ma i lombardi hanno superato ogni difficoltà

(Agenzia Vista) Milano, 31 dicembre"Sta per concludersi il. È stato unsicuramente, in cui tanti problemi a livello internazionale hcreato dei problemi anche nella nostra regione, ma come sempre isaputo superare, hbuttato il cuore oltre l'ostacolo, non haspettato gli aiuti dagli altri, ma con la loro grande capacità, con la loro grande creatività, sono riusciti a tradurre anche lein opportunità." Così il Presidente di regionea, Attilionel videomessaggio dio aiper un2025. Courtesy: Instagrama notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev