Giocatrice di padel sul palco col mito Sinner

Cosa può provare una persona qualunque a essere premiata accanto a dei campioni mondiali? Bisognerebbe chiederlo a Helenia Fantini, che nella vita di tutti i giorni è coordinatrice dell’ufficio eventi del Comune di Forlì, e che lo scorso dicembre si è trovata nello studio Maxi di Assago in occasione dei Super Tennis Awards – i premi finali della stagione tennistica italiana –, considerata la miglioritaliana di, uno sport che ha cominciato a praticare durante la pandemia. È stato così che Helenia ha finito per salire sullo stessocalcato poco prima dal numero uno della racchettae da Matteo Berrettini, che insieme al compagno ha trascinato l’Italia alla conquista della sua seconda Coppa Davis consecutiva. Helenia è stata capitana-di due squadre finaliste ai campionati italiani: quella mista ditown Forlì che ha vinto l’oro e quella femminile del ‘Campo centrale’ di Forlimpopoli seconda in Coppa Italia.