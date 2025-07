La raccolta del grano e le attese | Dati inferiori alle aspettative

Il grano tiene. Le prime stime di Cia Etruria relative alla campagna di raccolta 2025, con le trebbie in ancora campo, registrano tuttavia un po’ di delusione da parte degli operatori. Il raccolto – strategico per il mondo agricolo di Valdera e Valdicecina – infatti, dovrebbe essere migliore dell’annus horribilis 2024 ma comunque inferiore alle aspettative. Cia evidenzia come le piogge cadute durante il periodo di semina, ma soprattutto le alte temperature di metĂ maggio, non abbiano permesso una corretta riempitura della spiga, così da portare le rese sotto le attese. Tuttavia, è da sottolineare anche l’ottima qualitĂ per colore, peso specifico e proteine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La raccolta del grano e le attese: "Dati inferiori alle aspettative"

In questa notizia si parla di: raccolta - grano - aspettative - attese

Raccolta del grano duro, ottima stagione per qualità e quantità - La stagione agricola fino a questo punto segna dati più che positivi per grano e potenzialmente per la vendemmia, bisognerà valutare l’evolversi delle condizioni meteo invece per la raccolta dei girasoli.

GRANO, COLDIRETTI PUGLIA, PERDE ALTRI 5 EURO A TONNELLATA A FOGGIA; BASTA INDUGI SUBITO TAVOLO DI CRISI Il grano pugliese perde altri 5 euro a tonnellata, un drammatico trend al ribasso che ha portato il frumento ad una quotazione di 30 Vai su Facebook

Bene il grano duro ma inferiore alle attese; Previsioni al ribasso per la trebbiatura del grano; Analisi BMTI prezzi cereali 2025: grano duro -10,7%, ma raccolto si preannuncia in crescita.

Grano: Cia, raccolto 2025 a 4 milioni di tonnellate. Il caldo abbassa le rese, qualità ottima - Il presidente Fini: “Campagna in chiaroscuro, ma bene l’entrata in vigore di Granaio Italia per più trasparenza e prezzi giusti”. giornaledellepmi.it scrive

Cia: raccolta grano 2024 a 4 mln, rese inferiori alle stime - Agricoltori Italiani: con le trebbie ancora in campo, soprattutto nelle aree interne e collinari, ... Scrive askanews.it