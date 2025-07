La guerra del grano tra Russia e Ucraina

La Russia non sta bombardando più soltanto le città e le infrastrutture civili ucraine. Da settimane, una parte crescente delle offensive si è concentrata sulle campagne: droni incendiari vengono lanciati deliberatamente contro i raccolti maturi, devastando i campi nel sud del Paese, in particolare nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia. L’obiettivo non è solo militare, ma economico: indebolire il settore agricolo ucraino e ridurre la capacità di esportazione del Paese, aumentando al tempo stesso la pressione sui mercati alimentari internazionali. È il quadro documentato dall’Economist: l’agricoltura ucraina, dopo due anni di guerra totale, è entrata in una fase critica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La guerra del grano tra Russia e Ucraina

Ucraina-Russia, la proposta di Putin a Trump per fermare la guerra

Ucraina, Zelensky: "Da Russia strano silenzio, incontro in Turchia può far finire la guerra"

