L’imperialismo culturale russo e i volenterosi complici campani di Putin

È incredibile come dopo tre anni dall’aggressione russa, dopo undici anni dall’occupazione illegale della Crimea e dell’Ucraina orientale, dopo secoli di imperialismo militare, culturale e linguistico capitanato da chiunque abbia governato Mosca, in Occidente e in particolare in italia si continui ancora a ignorare che la cultura, la sedicente Grande Cultura Russa, ha un ruolo ben preciso, barbarico, coloniale, nella storica strategia coloniale del Cremlino per conquistare, annettere e annientare territori, popolazioni e identità considerate interne all’Impero zarista, all’Unione sovietica e alla Federazione Russa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’imperialismo culturale russo, e i volenterosi complici campani di Putin

Colonia Italia | L’imperialismo culturale russo, e i volenterosi complici campani di Putin.

