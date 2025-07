Trasloco in vista per il servizio della riabilitazione in età evolutiva, attualmente dislocato al primo piano dell’edificio, in piazza Martin Luther King – accanto all’ufficio postale -, che ospita tutti i servizi riabilitativi. Ne ha dato notizia l’ Azienda USL Toscana Centro. La nuova sede è quella del Multipiù, in viale Kennedy, di proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo. Una sede nota anche per la vicenda legata alla sua proprietà : acquisita dall’amministrazione comunale, ma soggetta a un’ipoteca da quando la cooperativa che aveva venduto al Comune è entrata in stato di fallimento, col rischio, per lo stesso Comune, di perdere l’immobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Asl, la riabilitazione trasloca. La nuova sede nel Multipiù