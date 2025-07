Oltre 1200 bombe lanciate dai russi in Ucraina in sette giorni Il video pubblicato da Zelensky – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 14 luglio 2025 Sette giorni di attacchi russi su larga scala contro l’Ucraina: piĂą di 1.800 droni, piĂą di 1.200 bombe aeree guidate e 83 missili di vario tipo. I russi stanno intensificando il terrore contro cittĂ e comunitĂ per intimidire ulteriormente il nostro popolo." lo dice Zelensky pubblicando il video sui social. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Guerra in Ucraina, Kiev: "I russi hanno bombe termobariche nell'attacco a Kharkiv": 51 feriti - I russi hanno attaccato durante la notte la città di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, ferendo almeno 51 persone, fra cui due ragazze adolescenti, e facendo uso di bombe termobariche, che creano un’onda d’urto ad altissima temperatura.

Ucraina, Kiev: “Raid russi sui civili, 10 morti”. Evacuati 11 insediamenti nel Sumy: “Paura delle bombe di Mosca” - Kiev puta il dito contro Mosca dopo l’ennesima notte di bombardamenti. Almeno 10 civili ucraini sono rimasti uccisi e altri 32 feriti nelle ultime 24 ore a causa di attacchi su varie regioni dell’Ucraina compiuti dalle forze armate russe con artiglieria, droni, missili e anche bombe aeree teleguidate, secondo un bilancio dei governatori delle regioni interessate e dell’Aeronautica di Kiev.

Kharkiv sotto attacco: bombardamenti russi con bombe Kab causano vittime - Le forze russe sono tornate a bombardare Kharkiv dopo i massicci attacchi nella notte. "Il nemico ha colpito nuovamente Kharkiv, questa volta con (bombe aeree teleguidate) Kab ", ha scritto su Telegram il sindaco della cittĂ , Ihor Terekhov.

UCRAINA | Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un attacco delle forze di Kiev che ha colpito la cittĂ russa di Kursk, affermano le autoritĂ locali. #ANSA Vai su Facebook

Dalle bombe russe al #narcotraffico: in #Ucraina la #ndrangheta testa la rotta di #Odessa di @GiorgioCurcio Vai su X

Ucraina, Zelensky: la Russia ha intensificato gli attacchi alle nostre città - (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato oggi Mosca di aver intensificato “il terrore contro città e comunità” nell’ultima settimana “per intimidire sempre di pi ... Si legge su askanews.it