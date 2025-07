Oggi al PalExpo il maxi concorso della municipale

EMPOLESE VALDELSA È il giorno del maxi concorso della polizia municipale. Oltre quattrocento candidati sono attesi oggi al Palazzo delle Esposizioni di Empoli per affrontare la prova scritta prevista per la selezione di undici nuovi agenti. A disposizione ci sono sette posti a tempo indeterminato e quattro a tempo determinato della durata di 36 mesi. La giornata di esami partirà proprio dalla prova scritta per il ruolo ’a scadenza’. Gli aspiranti istruttori di polizia locale dovranno presentarsi alle ore 9 nella sede di piazza Guido Guerra. Le domande pervenute e accolte per questo bando sono state 95. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oggi al PalExpo il maxi concorso della municipale

In questa notizia si parla di: concorso - maxi - municipale - palexpo

MAXI CONCORSO AL COMUNE: 800 POSTI | È stato pubblicato il bando: superi le prove e ti fanno l’indeterminato in 2 mesi - Il Comune di Roma assume: pubblicati i bandi per 808 nuovi posti, si cercano funzionari per guidare la trasformazione della città .

Maxi concorso truccato? L'esposto del prof al ministro - Dal Vicentino arriva una storia su un concorso a cui hanno partecipato 250 persone tra Veneto, Frulia Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte e anche Liguria.

1500 diplomati assunti in un attimo | IL MAXI CONCORSO FINALMENTE È STATO SCRITTO: parte il round di super assunzioni - Un’opportunità per trovare un lavoro sicuro e ben retribuito, ci sono in palio migliaia di posti in quest’amministrazione L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, noto a tutti come INPS, rappresenta una delle realtà pubbliche più significative in Italia.

Concorso per 9 posti nella polizia municipale - la Nazione - Arezzo, 15 aprile 2024 – C’è tempo fino a mercoledì 8 maggio compreso per partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura, ... Da lanazione.it

Salerno, concorso polizia municipale: tutto bloccato e spuntano quattro ... - E c’è da organizzare ancora la maxi prova preselettiva che dovrà “scremare” i 3. ilmattino.it scrive