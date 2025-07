Dove vedere in tv Italia-Sudafrica Mondiali pallanuoto 2025 | orario programma streaming

Mercoledì 16 luglio, tornerà in acqua il Settebello nel terzo ed ultimo turno della prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: alle ore 7.45 italiane, gli azzurri del CT Sandro Campagna sfideranno la Sudafrica  nel match valido per il Girone A. L’Italia deve sbrigare la formalità per certificare il proprio passaggio diretto ai quarti di finale, riservato alle prime classificate: gli azzurri necessitano di un successo per conquistare la vetta del raggruppamento, e la partita non presenta alcuna preoccupazione per il Settebello. Il match tra Italia e Sudafrica, valido per i Mondiali 2025 di pallanuoto, in corso a Singapore, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Sudafrica, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: italia - mondiali - pallanuoto - vedere

LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri per il pareggio nel settimo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MISTO DALLE 15.

Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming - Tutti uniti, tutti insieme, per la promozione. Oggi, giovedì 1 maggio, si gioca Italia-Gran Bretagna, quarto incontro valido per i Campionati Mondiali di Prima Divisione Gruppo A di hockey su ghiaccio, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Romania, precisamente in quel di Sfantu Gheorghe.

LIVE Italia-Oman, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 Inizia il Mondiale dell’Italia. Sulla sabbia di Victoria (Seychelles) i vice campioni del mondo provano a ripetere la grandiosa cavalcata dello scorso anno, quando vennero sconfitti in finale dal Brasile per 6-4.

Iniziano i Mondiali di Nuoto 2025 a Singapore, in ordine Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato e Nuoto Domani al via il torneo di Pallanuoto, Seguiremo la Nazionale Italiana in tutte le discipline, qui se volete vedere (link nei commenti) i Docufilm sul 7bello Italia Vai su Facebook

Italia-Serbia 17-16: il Settebello vola ai quarti ai Mondiali di Pallanuoto 2025 Vai su X

Italia-Serbia oggi, Mondiali pallanuoto 2025: a che ora e dove vederla (gratis) in diretta; Dove vedere in tv Italia-Sudafrica, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming; L'Italia batte la Serbia ai Mondiali di pallanuoto: il Settebello ai quarti.

Dove vedere Italia-Serbia ai Mondiali di pallanuoto - Oggi il Settebello sfida la Serbia in una partita che vale il primato del girone al Mondiale di Singapore. Da corriere.it

Dove vedere Italia-Romania, esordio del Settebello ai Mondiali di pallanuoto - Un anno dopo l'eliminazione tra le polemiche dalle Olimpiadi di Parigi 2024, e dopo la lunga squalifica, l'Italia maschile della pallanuoto si presenta ai Mondiali di Singapore affrontando la Romania. Scrive corriere.it