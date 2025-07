I dazi di Trump all’Europa sono come i bombardamenti di Putin sull’Ucraina

I Paesi europei negli ultimi tre anni dovrebbero avere appreso da Vladimir Putin tutto quello che serve oggi nel rapporto con Donald Trump. L’operazione economica speciale della Casa Bianca contro l’Unione europea ha nella sostanza gli stessi fini dell’operazione militare speciale del Cremlino contro l’Ucraina: distruggere l’ordine politico interno e internazionale di quella comunità di democrazie, che per comodità abbiamo chiamato Occidente, ma che in realtà andava dai ghiacci dell’Alaska alle spiagge dell’Oceania, corrompendone e pervertendone tutti i fondamenti intellettuali e morali. I dazi di Trump contro l’Unione europea, il Canada, il Messico, il Giappone e la Corea del Sud hanno lo stesso obiettivo politico dei missili di Putin sull’Ucraina: imporre l’alternativa mostruosa tra la pace e la libertà . 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I dazi di Trump all’Europa sono come i bombardamenti di Putin sull’Ucraina

In questa notizia si parla di: trump - putin - ucraina - dazi

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Trump ha fatto suo il ‘piano per la pace’ di Putin. Ma la convergenza tra i due non è nuova - Nei giorni dell’eredità spirituale di Francesco sull’importanza di umanizzare le relazioni, Trump ha presentato un “Piano di Pace per l’Ucraina”.

#Ucraina, l'ultimatum di #Trump a #Putin: accordo in 50 giorni o tariffe al 100 per cento https://iltempo.it/esteri/2025/07/14/news/ucraina-ultimatum-trump-putin-accordo-in-50-giorni-tariffe-al-100-per-cento-dazi-russia-43382055/… #russia #dazi Vai su X

Rivedi l'ultima edizione di #TG2000 - #14luglio #Israele #Cisgiordania #coloni #Taybeh #Trump #Ucraina #Putin #dazi #Bruxelles #VonderLeyen #Triennale #JacopoAllegrucci Vai su Facebook

Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca; Ucraina: Trump minaccia Putin, 'Pace in 50 giorni o dazi al 100%'; Operazione economica speciale I dazi di Trump all’Europa sono come i bombardamenti di Putin sull’Ucraina.

Ultimatum di Trump a Putin: "Sono deluso. Ora l'accordo o dazi secondari al 100%" - Missili e sanzioni: è la doppia leva usata da Donald Trump per convincere il Cremlino a sedersi al tavolo del negoziato sull'Ucraina e fare sul serio. msn.com scrive

Ucraina: Trump minaccia Putin, 'Pace in 50 giorni o dazi al 100%' - Ma anche sanzioni secondarie a Mosca se non raggiunge un accordo di pace entro 50 giorni: Donald Trump ha ufficializzato la sua nuova linea nel conflitto ucraino ricevendo nello Studio Ovale il ... Da ansa.it