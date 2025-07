Moda Loro Piana commissariata per un anno su ordine del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano scuote la moda d’eccellenza: la storica griffe ha ricevuto un provvedimento che ne affida la gestione a terzi per un intero anno, con l’obiettivo di fare luce su una filiera produttiva finita sotto accusa per presunto sfruttamento di manodopera clandestina all’interno di opifici riconducibili a imprenditori di etnia cinese. La decisione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Moda, Loro Piana commissariata per un anno su ordine del Tribunale di Milano

In questa notizia si parla di: moda - anno - tribunale - milano

L’anno rovente delle vertenze. Macigno su moda e industria: "La nostra storia perde pezzi" - "Nel fiorentino le aziende entrate in crisi nei primi mesi dell’anno appartengono soprattutto al comparto moda, ma arrivano segnali di difficoltà anche da altri settori.

Eurovision Song Contest: tutta la moda dell'Italia, anno dopo anno - Da quando l'Italia è tornata in gara nel 2011 non ha portato solo ottime canzoni ma anche gusto nel vestire, firme celebri e outfit degni di nota.

I pezzi minimal, come la t-shirt nera, sono quelli che non passano mai di moda. Anno dopo anno, sono protagonisti del guardaroba - L a t-shirt nera è il nuovo basico, con tante alternative versatili, pronte per essere utilizzate nel look quotidiano in tanti outfit basici ed eleganti.

Loro Piana è stata commissariata. Ancora un brand della grande moda e del lusso è finito al centro delle indagini della procura di Milano per sfruttamento del lavoro. Il Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti dell Vai su Facebook

Il Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno di Loro Piana, brand di moda di lusso. Pm: 'Esternata produzione a societĂ che hanno sfruttato i lavoratori' #ANSA Vai su X

Tribunale Milano, amministrazione giudiziaria di Loro Piana; Il tribunale di Milano dispone l'amministrazione giudiziaria di Loro Piana; Loro Piana in amministrazione giudiziaria: «Non ha impedito il caporalato tra i fornitori che sfruttano operai cinesi». Le giacche in cashmere da 3 mila euro pagate 80.

Loro Piana, Tribunale Milano dispone amministrazione giudiziaria - Sezione Misure di Prevenzione ha disposto, su richiesta della Procura, l'amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della società Loro Piana, brand di moda di lusso. Scrive msn.com

Il tribunale di Milano dispone l'amministrazione giudiziaria di Loro Piana - Sta venendo alla luce un meccanismo di sfruttamento del lavoro lungo la filiera del lusso attraverso l’esternalizzazione delle produzioni ... Secondo msn.com