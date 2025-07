Giorgia Meloni è alle prese con Donald Trump, Elly Schlein con Eugenio Giani. A ciascuno il suo. Stesso destino accomuna le due leader della politica italiana, nel senso che entrambe hanno poco margine di manovra. E così la premier si trincera dietro un silenzio che non è diplomazia, ma l’effetto di non sapere proprio cosa dire, dato che il boccino non è nelle sue mani, essendo l’unica sua speranza che il presidente americano sui dazi torni indietro. In ogni caso, a condurre la trattativa con lo Sceriffo non sarĂ lei, la trumpiana piĂą famosa d’Italia, ma l’Unione europea, mentre i suoi alleati di governo se la prendono in modo grottesco con la Germania. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni è muta su Trump, Schlein si arrende a Giani, e nessuna delle due riesce a imporsi