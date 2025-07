La guida autonoma non è un vizio da ricchi ma una risorsa per democratizzare la mobilità

La guida autonoma non è un vezzo dei miliardari della Silicon Valley, ma un’innovazione che potrebbe ridefinire il nostro approccio alla mobilitĂ e ai trasporti. Lo dimostra un recente appello firmato dai sindaci di circa sessanta Comuni italiani (tra cui Milano, Torino e Genova), pronti a mettersi a disposizione di Roma e Bruxelles per ospitare delle sperimentazioni. Le cittĂ , si legge nel documento, possono diventare «veri e propri laboratori viventi per accelerare» l’implementazione «di questa tecnologia», che può portare dei «benefici concreti ai cittadini e al territorio». Sulla scia dei virtuosismi statunitensi e asiatici, le amministrazioni locali italiane sanno che le self driving car possono connettere le zone scarsamente coperte dai trasporti pubblici, estendere il diritto alla mobilitĂ a chi non può guidare (bambini, adolescenti, anziani, persone con disabilitĂ ), collegare meglio le aree periurbane ai quartieri centrali e rendere piĂą agili alcune fasi della logistica, soprattutto se parliamo di consegne dell’ultimo miglio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

