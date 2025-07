La leggenda del Manchester United nominato allenatore della squadra giovanile

2025-07-14 12:46:00 Il web non parla d’altro: Il Manchester United ha nominato Darren Fletcher come allenatore principale della loro squadra under 18. Fletcher, che ha fatto oltre 340 presenze per il club come giocatore, vincendo cinque trofei della Premier League e la Champions League in una scintillante carriera, è tornato all’Old Trafford in una veste di coaching nel 2021. Ora avrĂ la possibilitĂ di lavorare con il talento emergente del club, iniziando il suo nuovo ruolo con un campo di addestramento in Germania e un’amichevole contro il QPR a Carrington. Darren Fletcher è stato nominato il nostro allenatore di protagonisti Under 18. 🔗 Leggi su Justcalcio.com