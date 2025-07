Il Tour de France e i bambini | grossa sorpresa in tv

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tour de France Rai 2) Dopo sei lunghi anni di astinenza un ciclista italiano, Jonathan Milan, si è aggiudicato una tappa del Tour de France. È accaduto sabato pomeriggio e nonostante le successive penalizzazioni, l’atleta friulano si è visto confermato un risultato non da tutti messo in conto, con inevitabile ricaduta televisiva. La tappa che partiva da tappa Saint Meen Le Grand con traguardo a Laval, ha chiuso alla cifra record del 17 di share con sopra a 1 milione e trecento mila spettatori. Il giallo serale delle penalizzazioni (pure stile reality show) ha ulteriormente incrementato l’attenzione dei tifosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Š Liberoquotidiano.it - Il Tour de France e i bambini: grossa sorpresa in tv

