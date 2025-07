Marito e moglie ladri Denunciati dalla polizia

PONTEDERA Marito e moglie ladri di scarpe sono stati bloccati e identificati dalla polizia di Pontedera domenica pomeriggio, al termine di un’operazione rivelatasi piĂą complicata per la fuga dell’uomo. La coppia – 46 anni lei e 55 lui, entrambi di origine georgiana – è regolarmente residente a Peccioli. Marito e moglie sono entrati in un negozio di scarpe del centro commerciale Panorama a Pontedera ed eludendo i controlli del personale di sorveglianza, hanno nascosto un paio di scarpe da donna in una borsa che avevano con loro. Poi si sono incamminati all’uscita senza fermarsi alla cassa e sono scappati oltrepassando le barriere anti-taccheggio che si sono subite attivate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marito e moglie ladri. Denunciati dalla polizia

In questa notizia si parla di: marito - moglie - ladri - polizia

Caso De Maria, il dolore del marito di Chamila: «Era un’ottima moglie e madre. Perché quell’omicida era ancora in giro?» - «La mia preoccupazione, che condivido con tutti, giustizia italiana compresa, è questa: fate più attenzione quando date la libertà a chi ha commesso un omicidio volontario».

“Mia moglie sostiene che ho rovinato il gender reveal della sua amica. Non mi ha parlato per tutto il viaggio di ritorno”: lo sfogo del marito su Reddit - “Che sesso pensi che sia?”. Una domanda apparentemente innocente, posta in auto dalla moglie mentre andavano al gender reveal party di un’amica.

Rincorre la moglie con un'ascia perché sospetta un tradimento, marito subito a processo - ANCONA – Subito a processo un marito geloso che ha rincorso la moglie con un'ascia sospettando che lo tradisse.

Ladri in casa, forzano l'inferriata e svaligiano la villa mentre marito e moglie dormono. L'ipotesi: «Ci hanno narcotizzati» Vai su Facebook

Terni, due ladri minorenni forzano porta mentre marito e moglie sono in casa: proprietario ne blocca uno e li fa arrestare; Rapina in villa: marito e moglie sequestrati e derubati. Colpo da 100mila euro; Ladri nella villetta dove sono stati trovati i cadaveri mummificati di marito e moglie.

Marito e moglie sequestrati in casa e minacciati: "Dateci tutto o ammazziamo vostra figlia" - L'uomo sarebbe stato colpito alla testa con il calcio di una pistola, mentre alla donna era stata tappata la bocca per impedirle di gridare ... Riporta today.it

"Ti taglio l'orecchio". Marito e moglie aggrediti e sequestrati in casa a Roma: sei arresti. La "regia" la dettava un boss dal carcere - Marito e moglie erano appena rincasati quando, una volta aperta la porta di casa, sono stati sorpresi di spalle da quattro malviventi che li hanno aggrediti e ... Si legge su msn.com