Meningite un caso a Pontassieve Scatta la profilassi paziente ricoverato

Caso di meningite da meningococco B in un uomo residente a Pontassieve. A comunicarlo è la stessa Asl, sottolineando che al momento è ricoverato presso un ospedale della zona. Il team di medici e assistenti sanitari delle unità funzionali complesse di Igiene pubblica e Nutrizione Firenze 1 e 2, si legge ancora, "ha avviato tempestivamente l’indagine epidemiologica e predisposto le misure di profilassi necessarie che hanno interessato i familiari, i conoscenti e i compagni di lavoro". La meningite meningococcica di tipo B è un’infezione batterica che può essere grave, colpisce prevalentemente i bambini piccoli, gli adolescenti e giovani adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meningite, un caso a Pontassieve. Scatta la profilassi, paziente ricoverato

