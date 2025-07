Associazione Siena Guitar Festival Marcio Rangel cala il ’tris’

Torna la grande musica jazz a Siena e provincia. L'associazione Siena Guitar Festival infatti presenta tre serate con il chitarrista e compositore brasiliano Marcio Rangel. 'Estrada do Brasil' è il titolo dello spettacolo musicale di scena giovedì a Siena sui Bastioni della Fortezza Medicea (durante ViviFortezza), venerdì in piazza del Duomo a Colle Val d'Elsa e sabato nel Castello di Monteriggioni in piazza Dante Alighieri. Tutti gli spettacoli sono con inizio alle 21 e a ingresso libero. Molto apprezzato e conosciuto nel circuito chitarristico internazionale Marcio Rangel, tra i fondatori del Siena Guitar Festival, ha costruito un carriera solida e originale distinguendosi per la sua sensibilità musicale e per uno stile unico di suonare.

ESTRADA DO BRASIL: IL TALENTO DI MARCIO RANGEL A SIENA, COLLE E MONTERIGGIONI; Torna il Festival della chitarra. Apre il duo Masini-Costantino; Festival della chitarra. Lisa Pastine al Mug 2.

ESTRADA DO BRASIL: IL TALENTO DI MARCIO RANGEL A SIENA, COLLE E MONTERIGGIONI - Estrada do Brasil: un titolo evocativo per lo spettacolo che il noto chitarrista brasiliano Màrcio Rangel porta a Siena, Colle Val d' Elsa e Monteriggioni.

