Guerra Ucraina Trump | Accordo entro 50 giorni o dazi 100% ad alleati Russia – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 14 luglio 2025 Il Presidente Usa Donald Trump minaccia di imporre “dazi molto pesanti” agli alleati della Russia se non si raggiungerà un accordo sulla guerra in Ucraina “entro 50 giorni”. “Siamo molto scontenti, io lo sono, della Russia”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca, insieme al Segretario Generale della Nato Mark Rutte, aggiungendo che “di conseguenza, applicheremo dazi secondari”, ovvero a chi commercia con Mosca. “Imporremo dazi molto severi se non raggiungeremo un accordo entro 50 giorni. Dazi pari a circa il 100%”, ha aggiunto. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

