Rocca incontra familiari di Satnam Singh | Una vicenda dolorosa che va oltre sicurezza e caporalato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2025 "Qui la vicenda di Satnam è andata oltre il tema della sicurezza sul lavoro e del caporalato, quella che è mancata è stata proprio l'umanitĂ , quel senso minimo di civiltĂ , di rispetto di regole base, questo è stato forse uno dei momenti piĂą bassi e quindi secondo me questa storia merita di essere ricordata non soltanto nella memoria di una vita umana, il tema della sicurezza purtroppo ne strappa spesso di vite umane, ma proprio per tutto quello che ha fatto emergere in tutta la sua drammaticitĂ e con comportamenti che hanno poco di umano". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al termine dell'incontro con i genitori e i familiari di Satnam Singh, il bracciante indiano deceduto il 19 giugno 2024 nei campi dell'Agro Pontino a causa di un incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: satnam - vicenda - oltre - sicurezza

Rocca, commosso, incontra i familiari di Satnam Singh: “Una vicenda dolorosa che va oltre sicurezza e caporalato: ha poco di umano” - «Qui la vicenda di Satnam è andata oltre il tema della sicurezza sul lavoro e del caporalato. Quella che è mancata è stata proprio l’umanità , quel senso minimo di civiltà , di rispetto di regole base.

Rocca, commosso, incontra i familiari di Satnam Singh: “Una vicenda dolorosa che va oltre sicurezza e caporalato: ha poco di umano” Vai su X

Rocca incontra familiari di Satnam Singh: Una vicenda dolorosa che va oltre sicurezza e caporalato; Oltre 1200 bombe lanciate dai russi in Ucraina in sette giorni. Il video pubblicato da Zelensky; Trump: Quella in Ucraina è la guerra di Biden, non la mia. Lavoriamo affinché finisca.

Rocca incontra familiari di Satnam Singh: Una vicenda dolorosa che va oltre sicurezza e caporalato - "Qui la vicenda di Satnam è andata oltre il tema della sicurezza sul lavoro e del caporalato, quella che è mancata è stata proprio l'umanità, quel senso minimo di civiltà, di rispetto di regole base, ... Lo riporta ilgiornale.it

Satnam Singh, la madre in lacrime nell'incontro in Regione Lazio: "Ora giustizia" - A circa un anno dalla morte di Satman Singh, il bracciante indiano lasciato agonizzante con un arto amputato dopo un incidente di lavoro nell’Agro pontino, il presidente della Regione Lazio Francesco ... Come scrive adnkronos.com