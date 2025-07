Se l’Italia vuole superare i dazi di Trump deve spingere l’Ue su altri mercati

L’Unione europea spera ancora di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Non bastano i dazi al trenta per cento annunciati da Donald Trump, non bastano le continue dimostrazioni del fallimento della linea morbida con questa versione impazzita degli Stati Uniti, la posizione ufficiale è sempre la stessa: Bruxelles non vuole una guerra commerciale. Lo ha ripetuto ieri in conferenza stampa Maroš Ĺ ef?ovi?, Commissario europeo per il commercio. La buona notizia è che iniziano a vedersi timidi primi segnali di reazione. Ĺ ef?ovi? ha fatto capire che l’Unione si preparerĂ comunque a prendere contromisure adeguate per agosto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Se l’Italia vuole superare i dazi di Trump deve spingere l’Ue su altri mercati

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Trump vuole dazi del 100% anche sui film prodotti all’estero per frenare la crisi di Hollywood - Donald Trump lancia i suoi dazi anche contro l’industria cinematografica straniera a difesa di quella made in Usa.

Dazi Trump, von der Leyen: "Pronte contromisure, ma sono sospese". Meloni: "Italia farĂ sua parte" Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Dazi Trump, Ue frena su contromisure. Meloni: “Italia farà la sua parte” Vai su X

L'Ue vuole trattare con Trump, per ora niente rappresaglie. Trump: Tutti ci hanno truffato - Colloqui von der Leyen-Carney: partnership più forte è la risposta, Continueremo a collaborare insieme; Dazi di Trump al 30%? L’impatto su Europa e Italia; Sefcovic (Ue): «Non abbandoniamo negoziato con Usa».

L'UE vuole trattare con Trump, Nicola Procaccini: "Non avrebbe avuto senso far partire i contro-dazi prima dei dazi" - Nicola Procaccini (Fratelli d'Italia): "C'è tempo sufficiente per raggiungere un accordo che soddisfi sia l'Europa che l'America. Secondo la7.it

Ue vuole trattare con Trump, niente rappresaglia sui dazi. Meloni apprezza la linea - Borsa: l'Europa apre in calo, pesano i dazi americani Le Borse europee avviano la seduta in calo dopo la lettera di Donald Trump che annuncia dazi al 30% dal primo agosto. Si legge su msn.com