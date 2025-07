Scrive Marco Aurelio nelle sue “Meditazioni”: «La gentilezza è invincibile, a condizione che sia genuina, non simulata o ipocrita. PerchĂ© cosa può fare contro di essa un uomo maleducato? Se ti colpisce, e tu non gli rendi il colpo, o se ti dice qualcosa di offensivo, e tu non gli rispondi, che cosa ha ottenuto?». L’imperatore filosofo che regnò su Roma tra il 161 e il 180 d.C., anno della sua morte, considerava la gentilezza «la delizia piĂą grande dell’umanità », sottolineando il suo valore intrinseco per il benessere individuale e collettivo. Per lui, la gentilezza non era solo un tratto di personalitĂ desiderabile, ma anche una forza potente capace di superare l’ostilitĂ e l’aggressivitĂ . 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il potere nascosto della cortesia