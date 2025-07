Napoli è un’idea | un viaggio per provare a cambiare lo sguardo sulle periferie italiane

Napoli è un’idea. Un luogo immaginato, deformato da stereotipi e incastrato tra racconti parziali, spesso filtrato da pregiudizi e trend sui social. Ma Napoli – come ogni altra città – è soprattutto un intreccio di storie e persone che spesso non emergono dalle narrazioni mainstream. “Napoli è un’idea” è un progetto nato per provare a cambiare prospettiva, ideato per mettere in dialogo le periferie italiane attraverso lo sguardo dei giovani che le abitano. L’iniziativa è promossa dalla Scuola Bottega, un percorso educativo di Fondazione Aquilone rivolto a ragazzi e ragazze della periferia nord di Milano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Napoli è un’idea: un viaggio per provare a cambiare lo sguardo sulle periferie italiane

In questa notizia si parla di: napoli - idea - provare - cambiare

Caprile: «Speriamo che la salvezza arrivi a Como. Futuro al Cagliari? La mia idea ora è chiara, il Napoli…» - Le parole di Elia Caprile, portiere del Cagliari, sul suo futuro con il club rossoblù dopo il prestito al Napoli e la possibile salvezza Elia Caprile, portiere di proprietà del Napoli, ha parlato a Radiolina della sua stagione con il Cagliari.

Napoli, Anguissa ancora in dubbio sul rinnovo: idea Tonali? - Tra i rinnovi ancora in dubbio in casa Napoli c’è ancora da decidere la situazione del contratto di Anguissa, in scadenza a giugno.

Bijol Napoli, idea ancora concreta per potenziare la difesa. I bianconeri pretendono a tutti i costi quella cifra - Bijol Napoli, interesse ancora concreto per il difensore dell’Udinese. Quale sarà il prezzo dell’operazione considerando le intenzioni di trattativa? Uno degli obiettivi del calciomercato Napoli è sicuramente quello di rinforzare la difesa, e oltre al tanto citato Solet, si parla anche di Bijol: già oggetto del desiderio per dare ad Antonio Conte un difensore all’altezza […]

Ma qual è la pizza preferita di Marco? Ovviamente la nuova Gialla! Pomodoro giallo, burrata, acciughe del Cantabrico e un pizzico di origano… semplice ma da paura L’idea? Un piccolo furto A Napoli, Marco vede questa pizza in un ristorante e ancor Vai su Facebook

La città svelata Napoli è un’idea: un viaggio per provare a cambiare lo sguardo sulle periferie italiane; Calciomercato Napoli, idea Sancho: e Darwin Nunez non è solo un sogno; Calciomercato Napoli, idea Bertola dello Spezia: i dettaglI.

Napoli, spunta l'idea Soulé: cosa può cambiare - MSN - Così a meno di una settimana dalla fine della sessione di mercato il Napoli si sta guardando intorno per percorrere altre piste alternativa. Da msn.com

Napoli, Ngonge cambia ruolo? Ecco dove lo sta provando Conte - Come detto, la posizione in cui Cyril Ngonge preferisce giocare è quella di ala destra. Lo riporta tag24.it