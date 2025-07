La guerra in Ucraina è anche il prodotto dell’economia russa fondata sul petrolio

Nessuna singola ragione è sufficiente a spiegare un evento storico come una guerra: molte decisioni, forze e meccanismi hanno interagito tra loro per rendere possibile il conflitto in Ucraina. Uno dei meccanismi politico-economici in grado di farlo è la dipendenza dalle risorse. Cos’altro se n.on il tesoro sepolto nelle viscere della Russia potrebbe aver fornito a Putin i fondi di cui aveva bisogno per pagare fornitori, soldati e sostenitori all’interno della sua Ă©lite? C’è stata anche della malafede, e parecchia: seguendo il loro gusto e i loro programmi, Putin, la sua Ă©lite e i suoi generali hanno sistematicamente fatto scelte patetiche – genocide e suicide – prima e durante la guerra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La guerra in Ucraina è anche il prodotto dell’economia russa fondata sul petrolio

In questa notizia si parla di: guerra - ucraina - prodotto - economia

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina.

Rubio: accordo Usa-Ucraina pietra miliare per fermare la guerra - "L'Accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa e Ucraina è una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra".

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - Il Cremlino: "Occorre riconoscere i nuovi territori russi". Zelensky: "Farò di tutto per incontrare Putin a Istanbul"

Mentre i costi della guerra in Ucraina? continuano a crescere, il Cremlino punta ai patrimoni degli oligarchi per sostenere l’economia bellica Vai su Facebook

Petromacho La guerra in Ucraina è anche il prodotto dell’economia russa fondata sul petrolio; Tre anni di guerra in Ucraina, costi e conseguenze; La voragine economica: 2,5 volte il Pil per ricostruire.

Ucraina, Trump: via libera alle armi a Kiev (con intesa Nato), subito i Patriot. Ultimatum a Putin di 50 giorni o tariffe al 100% - Così, dopo anni di disaccordi, Donald Trump ha ieri riscritto la sua relazione con l'Alleanza ... Lo riporta ilmessaggero.it

Ucraina: prima di ricostruire si deve resistere ed esistere - La necessità per l’Ucraina di poter contare su investimenti esteri è assoluta, a che costo in termini di tassi di interesse e concessioni non è chiaro. globalist.it scrive