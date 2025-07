Ex Ilva gara globale e acciaio green | settimane decisive

Lo snodo cruciale per il destino dell'ex Ilva si gioca nelle prossime settimane: la decarbonizzazione promessa dal governo, la rimodulazione del bando di vendita e l'attesa autorizzazione ambientale intrecciano industria, lavoro e salute. Sullo sfondo, le richieste dei sindacati e le preoccupazioni dei territori pungolano Roma a scelte rapide e concrete. Un nuovo profilo produttivo:

