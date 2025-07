Toscana PD e M5S trattano | Schlein spinge sul patto Giani attende

Le elezioni regionali autunnali bussano alle porte e, in Toscana, la conferma di Eugenio Giani rimane appesa a un filo: il Partito Democratico non ha ancora sciolto le riserve, mentre il dialogo con il M5S procede a fari spenti. Tutto ruota intorno a un equilibrio ancora fragile, che la segretaria Elly Schlein punta a trasformare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Toscana, PD e M5S trattano: Schlein spinge sul patto, Giani attende

In questa notizia si parla di: toscana - schlein - giani - trattano

Fine vita, governo impugna legge su suicidio assistito della Regione Toscana, Zanettin (Forza Italia): "Serve cautela, materia delicata"; Schlein: "Codardi" - Il Cdm ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana, Zanettin: “Stiamo lavorando con il senatore Ignazio Zullo (FdI) per predisporre un testo base da presentare alle commissioni.

Elezioni regionali in Toscana: il popolo Pd invoca Giani. Mentre Schlein e Fossi fanno melina. Pericolosamente - Da tutta la Toscana, sindaci Pd (delle province di Livorno e Pisa, dell'Empolese Valdelsa e di altre zone), circoli Dem e semplici elettori premono perchè la segreteria del partito dichiari ufficialmente la ricandidatura di Eugenio Giani a presidente della Regione L'articolo Elezioni regionali in Toscana: il popolo Pd invoca Giani.

Toscana, la velata minaccia di Giani ad Elly Schlein: “Senza di me la vittoria non è scontata…” - La Toscana rischia di essere un’altra polveriera per Elly Schlein. Il governatore uscente, Eugenio Giani, non è gradito praticamente a tutta la coalizione di centrosinistra.

Toscana, Schlein: Giani? Obbiettivo sempre sono alleanze vincenti e unitarie; Ue, Schlein: da von der Leyen aspettiamo un segnale concreto per decidere; Regionali, Schlein: Siamo al lavoro per chiudere alleanze vincenti.

Toscana, le trattative Pd. Vertice fiume al Nazareno, Giani: nessun passo indietro - Ma per l’ufficialità della ricandidatura deve prima essere sciolto il nodo Campania ... Riporta lanazione.it

Giani/Schlein. Incontro interlocutorio ma non risolutivo su candidatura - L’incontro al Nazareno con la segretaria del Pd Elly Schlein non si è chiuso con un via libera alla corsa del governato ... Come scrive controradio.it