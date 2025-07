Stop farmaci israeliani gli effetti | Nessun danno alle casse comunali

Il boicottaggio a farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane non sta facendo male alle casse comunali. Stando ai dati forniti ieri in Commissione Controllo e Garanzia dai vertici di Afs, l’azienda partecipata al 100% dal Comune di Sesto che gestisce le farmacie comunali, il fatturato sarebbe addirittura in crescita. "Tra gennaio e maggio – hanno spiegato l’amministratore unico di Afs Elena Campostrini e il direttore Giovanni Turco – la multinazionale farmaceutica israeliana Teva ha registrato nelle nostre farmacie il 3,72% in meno rispetto all’anno precedente, arrivato a un -8% a giugno, prima del boicottaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stop farmaci israeliani, gli effetti: "Nessun danno alle casse comunali"

In questa notizia si parla di: comunali - casse - farmaci - stop

Airola, Dovere Civico denuncia: “Un milione di euro sottratti alle casse comunali per transazione con TTA” - Comunicato Stampa L’opposizione vota contro la proposta di deliberazione e denuncia la cattiva gestione politica e amministrativa della vicenda Oggi, nell’aula consiliare del Comune di Airola, si è consumata un’altra triste pagina per la nostra comunità.

Airola, gruppo consiliare ‘Dovere Civico’: “Un ulteriore milione di euro viene meno nelle casse comunali” - Tempo di lettura: 2 minuti “Il Sindaco Vincenzo Falzarano ha convocato con urgenza il Consiglio Comunale di Airola per approvare gli esiti istruttori per il recupero dei fitti non pagati dalla TTA e, senza alcun passaggio in Giunta comunale, dai primi atti ricevuti abbiamo appreso che, dopo il milione di euro sottratto alle casse comunali, per ripianare i debiti derivanti dal fallimento del Project Financing per la gestione della pubblica illuminazione, lunedì 28 aprile 2025 il Sindaco Vincenzo Falzarano proporrà di sacrificare un ulteriore milione di euro (precisamente €.

Conti in ordine, bilancio positivo e casse comunali solide: ok al Rendiconto - Conti in ordine, bilancio positivo e in salute, casse comunali solide: questi i principi generali emersi dall’approvazione del Rendiconto della gestione 2024 approvato martedì sera dal Consiglio comunale di Bondeno, con un avanzo di amministrazione di oltre 13.

Stop farmaci israeliani, gli effetti: Nessun danno alle casse comunali; Nelle farmacie di Sesto Fiorentino stop ai prodotti israeliani, la decisione del comune; Il rebus farmacie comunali e il crac della Social Pharm di Fiano Romano.

Stop a prodotti israeliani nelle farmacie comunali, il boicottaggio di Sesto Fiorentino (FI) - Di Nina Prenda Alt alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane in tutte le farmacie comunali di Sesto Fiorentino (Firenze). Lo riporta informazione.it

"Stop rapporti commerciali di Farmacie comunali con le aziende israeliane" - Interrogazione di Diritti in Comune porta alla luce la collaborazione in essere "Fermarsi subito, boicottare i prodotti, garantendo i farmaci per i cittadini". Come scrive msn.com