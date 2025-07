Abodi risponde alle critiche | un giorno libero anche per i ministri

Il trionfo di Jannik Sinner sull’erba londinese ha esaltato l’Italia sportiva, ma l’immagine della tribuna istituzionale quasi deserta ha immediatamente innescato un acceso confronto pubblico sulle presenze ufficiali che, a differenza del risultato sul campo, lì sono mancate. Le polemiche nate dalle poltroncine vuote Nel pomeriggio della finale fra Sinner e Carlos Alcaraz, le telecamere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Abodi risponde alle critiche: un giorno libero anche per i ministri

Vorremmo sapere da Meloni e dai ministri Salvini, Abodi, Valditara e della Meritocrazia quali sono i criteri con cui Geronimo La Russa, figlio della seconda carica dello Stato, è stato nominato alla Presidenza dell’Aci con un compenso di 230 mila euro l’anno. Vai su Facebook

