Ilrestodelcarlino.it - Giallo a Faenza, trovato in un fosso ciclista assiderato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ravenna), 31 dicembre 2024 – Stamattina, verso le 9.30, è stato riuncon principi di assideramento in undi via Granarolo a. Non ci sono testimoni dell’accaduto, quindi è mistero su cosa sia successo di preciso; forse un malore a seguito del quale l'uomo, una volta caduto, non si è rialzato fino a che qualcuno lo ha notato e sono arrivati i soccorsi. Il, che si trova vicino all'autostrada, nei pressi della Iemca, è profondo circa due metri e c'è anche uno strato di acqua profondo circa 25 centimetri. Ilè stato trasportato con l’elisoccorso al Bufalini, mentre sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.