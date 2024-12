Quotidiano.net - Gal Gadot: “Sono stata operata al cervello all’ottavo mese di gravidanza”

Roma, 31 dicembre 2024 – Tempo di bilanci anche per le star. Così l'attrice israeliana Galracconta su Instagram quanto il 2024 sia stato "un anno di grandi sfide e profonde riflessioni", spiegando di aver 'lottato su come, o addirittura se, condividere una storia personale". "Alla fine ho deciso di lasciarmi guidare dal cuore – scrive la 39enne interprete di Wonder Woman in un lungo e toccante post –. Forse questo è il mio modo di elaborare tutto, di togliere il sipario sulla fragile realtà che si cela dietro i momenti che condividiamo sui social media. Soprattutto, spero che, condividendo, possa sensibilizzare e sostenere altre che potrebbero trovarsi ad affrontare qualcosa di simile". L'attrice racconta così di aver scoperto "un enorme coagulo di sangue nel" che le procurava "mal di testa dolori lancinanti durante l'ottavodi" in febbraio.