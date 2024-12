Ilrestodelcarlino.it - Fabrizio Curcio sarà il nuovo commissario per l’alluvione

Bologna, 31 dicembre 2024 – L’impasse è stata superata. L’accordo per la nomina aperè arrivato:, già capo della Protezione civile nazionale dal 2015 al 2017 e dal 2021 al luglio 2024, succederà al generale Francesco Figliuolo nel delicato ruolo, per guidare gli interventi di ricostruzione in Emilia-Romagna e Marche. Una decisione arrivata nell’ultimo giorno disponibile: Figliuolo, nominato vice direttore dell’Aise, prenderà incarico già domani. La scelta di, con una comprovata esperienza nella gestione delle emergenze iniziata già nel ‘97, quando da funzionario dei vigili del fuoco aveva fatto parte della colonna mobile inviata in Umbria e Marche per il terremoto, va nel segno del dialogo tra il Governo e la Regione Emilia-Romagna, che si era opposta alla nomina di un altro militare con ilgovernatore Michele de Pascale: fino a pochi giorni fa, infatti, in pole per il ruolo c’era il generale Mauro D’Ubaldi, ufficiale di artiglieria corazzata, con alle spalle missioni in Bosnia e Afghanistan ed esperienza alla Nato.