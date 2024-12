Quifinanza.it - Eredita l’azienda di famiglia a 18 anni ma è travolto dai debiti: il tribunale lo “grazia”

Le eredità possono rappresentare una vera e propria svolta nella vita. Denaro, appartamenti, automobili e beni di lusso sono in grado di migliorare in modo tangibile la situazione finanziaria di un erede che, grazie a quanto ricevuto, è facilitato nel saldare eventualio mutui oppure nell’acquisto di una casa, nell’avvio di un’attività imprenditoriale e nelle opportunità di investimento finanziario.Anzi, talvolta sono le stesse attività imprenditoriali a essere oggetto di un’eredità. Ne sa qualcosa in proposito un ragazzo pugliese che, oggi trentenne, a 18appena compiuti si era trovato nell’insolita situazione diredi. Al di là degli iniziali entusiasmi, in realtà l’evento è stato per lui una sorta di boomerang, tanto da pagarne in breve tempo le conseguenze – sul piano economico – per inesperienza e scarsa conoscenza dei meccanismi di funzionamento di un’azienda.