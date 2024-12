Ilrestodelcarlino.it - ’Dopo di noi’, addio alla fondatrice: "Sempre al servizio dei più deboli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una figura rara e preziosa, che ha profuso tutte le energie, nel corso di una lunga attività, operando con grande sensibilità e attenzione nella tutela delle personeo svantaggiate. Una grande determinazione unita a una grande leggerezza. Ha conosciuto il dolore profondo ma, nonostante tutte le difficoltà, non si è mai risparmiata, mettendosialdegli altri". Dolce il ricordo di Luca Marchi dedicato a Cesira Berardi, scomparsa ieri a 92 anni: nel 2018 lei,e presidente della Fondazione Dopo di Noi dal 2002 al 2019 (tuttora ne era presidente onoraria), e volontaria in Anffas per decenni, fu insignita dal sindaco Virginio Merola della Turrita d’Argento per i suoi meriti e l’instancabile impegno. Nata a Faenza nel 1932, farmacista e docente di chimica, Cesira si avvicinò al mondo della disabilità nel 1966 "quando, ai suoi progetti di donna in carriera, si sovrappose Pietro, il suo bambino, affetto da una grave malformazione cardiaca", spiega Marchi (Fondazione Dopo di Noi).