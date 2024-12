Gamberorosso.it - "Dietro gli Champagne dei piccoli produttori ci sono le grandi cooperative". Intervista senza filtri a Bruno Paillard

Pronti, via: come è cambiata la produzione, comecambiati gli stili, come è cambiato il mercato in? Pochi giri di parole per uno degli storicidicon la figlia Alice che da qualche tempo è alla guida della maison di Reims. Foto Studio CabrelliDomande e risposte a raffica,pensarci su troppo. miriamo subito al sodo delle questioni. Dunque.Come è cambiata la(e lo) negli ultimi decenni?Trei cambiamenti principali. Il primo è il clima: oggi si vendemmia ad agosto, cinquant’anni fa si vendemmiava a ottobre. La mia prima vendemmia è stata quella del 1972, un disastro. Iniziammo a raccogliere l’1 novembre. Così è cambiato il profilo aromatico delle uve. Oggi l’uva matura tra gli 85 e i 90 giorni dopo la fioritura, storicamente era 100 giorni.