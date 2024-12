Ilfattoquotidiano.it - Cosa ha causato il crollo del governo in Siria? Io un’idea ce l’ho

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono stato inuna volta, all’inizio degli anni 2000, mentre ero impegnato in un progetto di ricerca in Libano.trovato un Paese affascinante, ricco di cultura e tradizioni e accogliente nei confronti degli stranieri. Oggi, mi dispiace vedere in quali condizioni disperate sia ridotto. Ma per tutto ciò che accade c’è una ragione: in questo caso la troviamo nel petrolio.Tutti i paesi produttori di petrolio devono affrontare la cruda realtà che la produzione petrolifera non può durare all’infinito. Trovate qui i dati sulla produzione di petrolio in. Ha cominciato a salire negli anni 1970, ha raggiunto un massimo verso la metà degli anni 1990, per poi andare praticamente a zero verso il 2013. Il ciclo di produzione del petrolio incorrisponde perfettamente alla ambizionine per una “Grande”, quando ilno aveva cercato di annettere il Libano.