Thesocialpost.it - Cecilia Sala, chiesti domiciliari per l’iraniano arrestato: così si negozia per la liberazione della giornalista

Caso Abedini: il destino dell’ingegnere iraniano si intreccia con la carcerazioneIl tribunale di Milano è al centro di un caso internazionale delicato e complesso che coinvolge Mohammad Abedini Najafabadi, 38 anni, ingegnere iraniano soprannominato “l’uomo dei droni”.il 16 dicembre all’aeroporto di Malpensa su mandato di cattura internazionale, Abedini è detenuto in regime di massima sicurezza nel carcere di Opera. Gli Stati Uniti richiedono la sua estradizione, accusandolo di cospirazione e supporto materiale al Corpo delle GuardieRivoluzione Islamica.Parallelamente, il suo caso sembra intrecciarsi con la vicendaitaliana, attualmente detenuta in Iran nella prigione di Evin. Le dinamiche restano in gran parte oscure, ma il collegamento tra le due storie accende i riflettori su uno scenario geopolitico sempre più teso.