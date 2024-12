Oasport.it - Calendario basket 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Ennesima stagione lunghissima, quella che ci aspetta nei meandri di unche non si ferma mai, neanche quando pare che si fermi davvero. Andiamo qui a riepilogare tutto quel che c’è nel futuro più prossimo della palla a spicchi.Chiaramente, tutta la fase fino a giugno della stagione sarà pressoché dominata dai club: Serie A ed A1, la Coppa Italia che fa tappa praticamente unificata a Torino per le fasi finali, e poi le serie scudetto nelle differenti forme esistenti (nonché piani: in chiave maschile si lega tutto all’Europa). E chiaramente anche le Coppe europee, quattro per il comparto maschile e due per quello femminile. Il tutto prima di tuffarsi completamente in un’estate che vivrà due picchi distinti, uno legato agli Europei femminili e l’altro dato dall’omologa manifestazione maschile.