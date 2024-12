Terzotemponapoli.com - Benitez: “Conte ha avuto al suo fianco De Laurentiis”

Rafa, ex allenatore di Napoli e Inter tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Ha parlato dello stato del calcio italiano soffermandosi anche sulla Supercoppa. Per l’ex tecnico del Napoli l’Inter rimane la favorita nella corsa allo Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni alla rosea.: “Inter-Atalanta semifinale di lusso”Così: “L’Inter sta portando avanti un percorso importante con Inzaghi, al suo quarto campionato: ci arriva con il titolo e con il ricordo della finale Champions del 2023.ha appena riavviato il Napoli, l’ha trovato in difficoltà per il decimo posto, però haalDeche ha investito per l’Europa. Supercoppa? C’è la crema del calcio italiano, manca solo il Napoli. Inter-Atalanta è una semifinale di lusso: giocano le squadre che, insieme agli azzurri, stanno dando uno strappo alla Serie A.