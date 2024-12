Oasport.it - ATP Hong Kong 2025, Diallo il primo avversario di Musetti. Avanzano Shang e Nishikori

Leggi su Oasport.it

Si chiude ilturno del torneo ATP di, che ha il compito di aprire l’annata. Francesco Passaro non riesce a raggiungere Lorenzoe Lorenzo Sonego al secondo turno dopo il ko con Pedro Martinez con un doppio 6-4, abbandonando dunque il sogno di entrare in top 100.Ildidel nuovo anno sarà invece Gabriel, con cui c’è un trascorso ben poco edificante alla Unipol Arena di Bologna, nella fase a gironi della Coppa Davis 2023 quando il canadese diede il punto decisivo ai suoi con il successo per 7-5 6-4. Il nordamericano va sotto di un set con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, per poi rimontare in una lotta durata quasi tre ore.Keie Zizou Bergs saranno invece gli avversari delle altre due teste di serie beneficiarie di un bye, Karen Khacchanov ed Arthur Fils.