Lanazione.it - Assemblea tra dimissioni e Venator

Si è svolta l’del Partito Democratico di Follonica che aveva all’ordine del giorno la situazione del polo industriale del Casone, con l’acutizzarsi della crisi, e l’uscita dal gruppo Pd del consigliere Giacomo Manni (nella foto). "Tutti e tutte hanno espresso dispiacere e amarezza per la decisione di Giacomo e per il modo con cui è arrivato a tali esiti – dice il Pd –. C’è dispiacere per la mancanza di confronto e dialogo precedenti alla scelta, e anche per aver ascoltato le motivazioni nell’aula del Consiglio Comunale, mentre il luogo naturale per certe discussioni è la nostra sede". Il Pd guarda avanti: "Dobbiamo onorare e rispettare la volontà dei follonichesi che ci hanno assegnato il compito di essere e fare opposizione. Lo hanno fatto probabilmente anche per misurare la nostra capacità di rinnovarci.