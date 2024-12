Bergamonews.it - Aggressioni e rapine a coetanei, 5 furti in casa in una notte: i due mesi folli di tre giovani della Val Seriana

Leggi su Bergamonews.it

Clusone. Secondo il Gip del Tribunale per i minori di Brescia, Angelica Nolli, in assenza di una misura cautelare immediata il rischio di reiterazione dei reati sarebbe stato concreto e immediato: per questo motivo, in linea con la richiesta del pubblico ministero Lara Ghirardi, per tre ragazzi di 14, 15 e 16 anni si sono spalancate le porte di altrettante comunità al di fuoriprovincia di Bergamo, con l’obiettivo di una rieducazione che li possa riportare sulla retta via.Alla voce “data di nascita” le loro carte d’identità recitano 2008, 2009 e 2010 ma, anche se formalmente incensurati, tressimiVal, due dei quali di origine straniera, da qualche mese avevano iniziato a collezionare un reato dopo l’altro: rapina, lesioni personali,in abitazione, spaccio di sostanze stupefacenti.