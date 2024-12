Ilrestodelcarlino.it - Adescato su un sito di incontri, lo rapinano: arrestati anche i complici

Ascoli, 31 dicembre 2024 – Conosce una donna su uninternet di, va nella sua abitazione a Porto d’Ascoli, ma trovadue uomini che minacciandolo con un coltello si impossessano di tutti i soldi che aveva con sé. È la disavventura capitata a un 47enne la cui denuncia ha fatto finire in carcere tre persone di nazionalità romena. Si tratta di una donna di 25 anni e di due uomini di 41 anni e 36 anni. Il 2 gennaio compariranno davanti al tribunale di Ascoli per l’udienza di convalida dell’arresto operato dai carabinieri. È accaduto tutto la sera di domenica 29 dicembre scorso quando l’uomo, dopo essersi accordato con la donna conosciuta su undi, intorno alle 22,30 si è presentato nell’appartamento da lei indicato a Porto d’Ascoli. Mentre erano in camera da letto, hanno fatto irruzione i due uomini, uno dei quali ha puntato un coltello alla gola del malcapitato intimandogli di andarsene.