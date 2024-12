Ilgiorno.it - Zone rosse a Milano dal 30 dicembre: cosa sono, dove si trovano e cosa si rischia

, 302024 – Se dall’1 gennaio 2025 scatterà il divieto di fumo all’aperto a, da oggi, 30, partono le ‘’, che resteranno in vigore fino al prossimo 31 marzo. Un altro tipo di provvedimento, ma sempre nuove regole da rispettare per vivere meglio in città. Disi tratta?saranno? Quali rischi si corrono se non si rispettano? Ecco tutte le informazioni.Chi potrà essere allontanatosiLa notte di CapodannoLe ‘’ riguardano il divieto di "stazionare" in alcunediper persone particolarmente moleste, minacciose o aggressive con determinati precedenti. Questo divieto, ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico di pubblica sicurezza, autorizza le forze dell'ordine ad allontanare immediatamente tali persone dal luogo.