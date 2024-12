Sport.quotidiano.net - Use, un 2024 coi fiocchi: "Una squadra di carattere"

Un Pala Sammontana trasformato in ristorante con circa 500 persone a tavola fra giocatori della prima, delle giovanili, piccoli del minibasket, famiglie, dirigenti, sponsor ed autorità. Questa l’ormai tradizionale cena di Natale con cui l’Use ha di fatto salutato unche la vede ai vertici di entrambi i campionati senior: prima a pari merito con altre due squadre l’Use Rosa Scotti in A2 femminile, quarta l’Use Computer Gross in B Interregionale. "Questaha dimostrato di avere grande– ammette il coach dell’Use Rosa, Alessio Cioni –. L’ultimo ko contro Sanga Milano ci stava per la qualità delle avversarie, ma rode averlo subito così nel finale quando potevamo aver chiuso prima la partita. Gli errori commessi ci sono utili per capire che bisogna stare sul pezzo per tutti i 40 minuti".