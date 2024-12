Un giocatore ogni club della Premier League dovrebbe ingaggiare nella finestra di mercato di gennaio

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-30 19:59:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Mentre le partite festive del calcio lasciano il posto al caosdidi, irivolgeranno la loro attenzione al rafforzamento delle proprie squadre.Che si tratti di lottare per il titolo, la qualificazione europea o la lotta contro la retrocessione, i volti nuovi possono fare la differenza.Tuttavia, ildinon è facile da orientare.Spesso sono necessari grandi soldi per attirare i migliori talenti e iin genere cercano giocatori che siano in eccedenza rispetto ai requisiti altrove.Con questo in mente, ecco una ripartizione di unchepotrebbe prendere di mira per rafforzare la propria squadra.