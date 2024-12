Sport.quotidiano.net - Un Capodanno del Diavolo. Reijnders è un’illusione. Fonseca al capolinea

Un pareggio colmo di rimpianti. La notte di San Siro sorride poco a Milan e Roma nella sfida incrociata fra le grandi deluse del campionato. L’1-1 finale, al termine di una gara divertente, intensa e ma con eccessivo squilibrio tattico non piace a nessuno, soprattutto ai 70mila che hanno fischiato la squadra alla fine e contestato la proprietà durante tutto il match (“Noi non siamo americani” e “Cardinale vattene” solo alcuni dei cori). Ma a pagare per tutti il momento complicato (troppo dura la classifica anche solo per arrivare in Champions) potrebbe essere oggi Paulo: espulso a fine primo tempo per proteste e sempre più isolato, anche ieri nella conferenza post-partita: "Ho la coscienza a posto e lavoro seriamente, nessuno mi ha parlato". Però subito dopo ha incontrato i dirigenti, è possibile che oggi arrivino gli annunci.