Pianetamilan.it - Theo Hernandez, tra crisi e necessità di ripartenza: cosa fare con il numero 19?

Leggi su Pianetamilan.it

La gestione di, uno dei simboli del Milan degli ultimi anni, è diventata un tema delicato e complesso, sia per il club che per il giocatore stesso. Negli ultimi 18 mesi, una combinazione di fattori ha portato il terzino sinistro francese a vivere un momento di involuzione evidente, sia dal punto di vista tecnico che mentale e fisico. È impossibile ignorare le difficoltà didall’inizio di questa stagione. In campo si è visto un giocatore lontano dalla brillantezza fisica che lo ha sempre contraddistinto, spesso poco lucido nelle decisioni e in evidente difficoltà mentale. Questi segnali sono stati notati anche dal ct della Francia, Didier Deschamps, che a novembre ha dichiarato: “Non è al meglio della sua condizione. È un ottimo calciatore, ma quest’anno non è ai livelli degli anni passati.