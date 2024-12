Zon.it - Tentano furto in un’edicola a Torrione: arrestati due giovani

Salerno – Due, già noti alle forze dell’ordine, sono statinella notte mentre cercavano di rubare all’interno disituata in via Robertelli, nel quartiere. Gli agenti delle Volanti, impegnati nel consueto pattugliamento, li hanno sorpresi mentre stavano forzando la saracinesca dell’esercizio commerciale.L’intervento e l’arrestoCome riportato da SalernoToday, nonostante fossero riusciti a sottrarre denaro e alcuni beni, i due sono stati fermati poco dopo grazie al tempestivo intervento della polizia. Dopo un breve inseguimento, i malviventi sono stati bloccati ein flagranza di reato con l’accusa diaggravato.Prevenzione e sicurezzaL’episodio evidenzia l’importanza della vigilanza costante sul territorio per garantire la sicurezza delle attività commerciali e prevenire episodi di microcriminalità.