Ilfattoquotidiano.it - Suor Anna Donelli torna libera: la religiosa accusata di concorso esterno in associazione mafiosa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era finita agli arresti domiciliari perché secondo la Dda di Brescia era “a disposizione” della ‘locale’ attiva nella provincia di lombarda e garantiva “il collegamento con i sodali detenuti in carcere” agendo come intermediaria “approfittando dell’incarico spirituale che le consentiva di avere libero accesso alle strutture penitenziarie”. Ma ora, dopo 25 giorni,: il tribunale del Riesame di Brescia ha infatti revocato gli arresti domiciliari alla, che èdiin. Da anni volontaria nelle carceri bresciane e a San Vittore a Milano, è stata coinvolta nell’inchiesta su presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta, ma durante l’interrogatorio di garanzia per due ore aveva raccontato la sua verità rigettando ogni accusa.